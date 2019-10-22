شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحقق أول فوز له في دوري الأبطال على حساب جالطة سراي والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ريال مدريد وجالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الألماني توني كروس، في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول.

حاول ريال مدريد من إحراز الهدف الثاني خلال أحداث شوط الثاني، وسط محاولات قوية من جانب الفريق التركي، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل على مرمي تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي.

وبهذه النتيجة يحقق ريال مدريد أول انتصار له هذا الموسم في دوري الأبطال ويرتفع رصيدة إلى النقطة الرابعة ويحتل بها المركز الثاني، بينما يبقى جالطة سراي برصيد نقطة واحدة.