شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس ينجو من فخ لوكوموتيف موسكو بصعوبة والان مع التفاصيل

قلب نادي يوفنتوس الإيطالي تأخره أمام ضيفه لوكومتيف موسكو الروسي بهدف نظيف لفوز بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم المهاجم ميرانتشوك للضيوف في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول لينتهي بهذه النتيجة بتقدم لوكومتيف بهدف نظيف. إنتظر اليوفي حتى الدقيقة 77 لتسجيل هدف التعادل عبر النجم باولو ديبالا الذي أضاف الهدف الثاني بطريقة مباغتة في الدقيقة 79. بهذا الفوز يظل اليوفي في صدارة المجموعة بالمشاركة مع أتليتيكو مدريد الذي فاز بدوره على باير ليفركوزن بهدف نظيف برصيد 7 نقاط، بينما يظل لوكومتيف في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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