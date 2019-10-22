انت الان تتابع الهلال السعودي يتجاوز عقبة السد ويبلغ نهائي أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سالم الدوسري محتفلا بهدفه

بلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته أمام ضيفه السد القطري الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وتأهل الهلال للنهائي هو السابع في تاريخه، بالرغم من هزيمته من السد بنتيجة 2-4 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك بفضل انتصاره بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب بالدوحة.

وسجل سالم الدوسري (13) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (25) هدفي الهلال، وأكرم عفيف (17 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي نام تاي-هي (19) وحسن الهيدوس (20) وخوخي بوعلام (93) أهداف السد.

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وسبق للهلال أن أحرز لقبي نسختي 1992 و2000، ووصل لنهائي المسابقة القارية أعوام 1986 و1987 و2014 و2017.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية الشهر المقبل، مع الفائز من نهائي شرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغجو إيفرغراند الصيني.