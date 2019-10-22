يوفنتوس ينتزع فوزًا صعبًا من لوكوموتيف في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبًا من ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب /أليانز ستاديوم/ في تورينو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
وافتتح أليكسي ميرانشوك أهداف المباراة في الدقيقة 30 لصالح لوكوموتيف، قبل أن ينجح باولو ديبالا في تسجيل هدفين ليوفنتوس بالدقائق 77 و79.
وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط بالمركز الثالث.
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