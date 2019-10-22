شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيانو »: العمر مجرد رقم.. والدليل أدائى بالملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، إن العمر بالنسبة له مجرد رقم، لافتًا إلى أن الفريق لا يلعب بشكل مختلف بدونه، فكل لاعب له دور داخل الملعب. وأضاف رونالدو: «لا أعتقد أن الفريق يلعب بشكل مختلف بدونى، لكل فرد دوره فى الفريق». وتابع: «العمر بالنسبة لى مجرد رقم، يمكننى إظهار ذلك من خلال أدائى داخل الملعب، مثل باولو ديبالا، وجونزالو هيجواين، وبرنارديسكى، جميعهم لاعبون كبار ويمكنهم صُنع الفارق». وأكد: «الفوز بالمباريات والاستمتاع بما أقدمه هو ما يجعلنى أشعر بالسعادة، إلى جانب العودة للمنزل ورؤية أطفالى، هذا ما يحفزنى على القدوم إلى ملعب التدريب واللعب فى الملعب». وواصل: «لقد نجحت بالفعل فى تسجيل 700 هدف حتى الآن، بالتأكيد أمر رائع ما حققته ولكن الأولوية بالنسبة لى هى الفريق، أريد أن أساعد الفريق بأهدافى والفوز بالبطولات».