شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيانو »: العمر مجرد رقم.. والدليل أدائى بالملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، إن العمر بالنسبة له مجرد رقم، لافتًا إلى أن الفريق لا يلعب بشكل مختلف بدونه، فكل لاعب له دور داخل الملعب. وأضاف رونالدو: «لا أعتقد أن الفريق يلعب بشكل مختلف بدونى، لكل فرد دوره فى الفريق». وتابع: «العمر بالنسبة لى مجرد رقم، يمكننى إظهار ذلك من خلال أدائى داخل الملعب، مثل باولو ديبالا، وجونزالو هيجواين، وبرنارديسكى، جميعهم لاعبون كبار ويمكنهم صُنع الفارق». وأكد: «الفوز بالمباريات والاستمتاع بما أقدمه هو ما يجعلنى أشعر بالسعادة، إلى جانب العودة للمنزل ورؤية أطفالى، هذا ما يحفزنى على القدوم إلى ملعب التدريب واللعب فى الملعب». وواصل: «لقد نجحت بالفعل فى تسجيل 700 هدف حتى الآن، بالتأكيد أمر رائع ما حققته ولكن الأولوية بالنسبة لى هى الفريق، أريد أن أساعد الفريق بأهدافى والفوز بالبطولات».
وأكمل: «كل عام يمثل تحديًا بالنسبة لى، وسنهدف إلى تحقيق كل بطولة، الجوائز الجماعية هى الأهم وليس الفردية، الجوائز الفردية تأتى نتيجة أداء الفريق بشكل مميز.. لقد تغير الفريق للأفضل وأداؤنا يتحسن كل أسبوع بعد الآخر». جدير بالذكر أن يوفنتوس يتقاسم صدارة جدول المجموعة الرابعة رفقة أتلتيكو مدريد الإسبانى، حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط، بينما يأتى لوكوموتيف الروسى فى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويتذيل باير ليفركوزن جدول الترتيب دون نقاط.
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