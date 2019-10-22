مدرب الهلال ينتقد لاعبيه بعد التأهل لنهائي دروي أبطال آسيا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

انتقد ‏لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي لاعبيه في المؤتمر الصحفي عقب تأهل الفريق الي نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة نادي السد القطري.



وقال مدرب الهلال:" لم نكن جيدين دفاعيًا في هذه المباراة وكانت هناك أخطاء عديدة، العوامل النفسية في بعض الأوقات تلعب دورًا مهمًا، تحكمنا في أغلب الأوقات، وسيطرنا على الشوط الثاني رغم ما حدث خلال الدقائق الأخيرة".

وأضاف لوشيسكو:"سيطرنا على اغلب مجريات المباراة ، وهذا سبب في عدم اجراء اي تبديل كون اللاعبين في تركيز ذهني جيد، وصلنا للنهائي بعد ان قاتلنا على ذلك ، سلمان الفرج كان الافضل في الذهاب ويجب ان ننصفه".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي مازحا:" لن ننتصر في ذهاب المباراة النهائية بنتيجة كبيرة حتى لايحدث هذا التهاون إياباً ونخسر بذات الطريقة".