جابها الزعيم

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)بلغ الهلال الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم خسارته أمام ضيفه السد القطري 4/2 اليوم (الثلاثاء) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي، بعد فوزه 4/1 ذهابا، سجل للهلال سالم الدوسري (د:13) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (د:25)، فيما سجل للضيوف أكرم عفيف (د:17 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي نام تاي هي (د:19) وحسن الهيدوس (د:20) وخوخي بوعلام (د:90+3) أهداف السد، وكان الهلال فاز 4/1 ذهابا في الدوحة. وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الهلال، بطل 1992 و2000، الدور النهائي للمسابقة القارية بعد أعوام 1986 (أقيم الدور النهائي بنظام بطولة مجمعة بمشاركة 4 أندية) و1987، و2014، و2017 عندما حل وصيفا.
ويلتقي الهلال في الدور النهائي المقرر في 9 و24 نوفمبر المقبل، مع الفائز من نهائي شرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني، وغوانغجو إيفرغراند الصيني (فاز الأول ذهابا 2/0 ويلتقيان إيابا اليوم الأربعاء).
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