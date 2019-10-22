شكرا لقرائتكم راحة سلبية لمصر المقاصة لمدة 4 ايام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص الجهاز الفنى علي منح راحة طويلة للاعبين في ظل فترة توقف الدوري لمدة شهر بسبب مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي تستضفيها مصر.
كان مصر المقاصة قد تعادل مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
مروان حمدى سجل أسرع هدف فى الموسم الحالي، حيث تقدم للفريق الدجلاوي فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52، ثم أحرز إيدو موسيس هدف التعادل فى الدقيقة 82.
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