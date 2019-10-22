شكرا لقرائتكم أزمة جديدة في معسكر الاسماعيلي قبل ساعات من مواجهة الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفجرت أزمة جديدة في معسكر النادي الاسماعيلي قبل ساعات قليلة من مواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر بالبطولة العربية والمقرر لها مساء غدا الأربعاء علي ستاد الاسماعيلية حيث قرر عماد حمدي لاعب الفريق حزم حقائبه والخروج من معسكر الدراويش اثر علمه بخروجه من قائمة المباراة.

وكان محمد فوزي حارس مرمي الدراويش قد غادر المعسكر رافضا فكرة الاستمرار بعد خروجه من قائمة المباراة ولحق به عماد حمدي الذى لا يشارك في في المباريات خلال الفترة الأخيرة منذ رفضه تمديد تعاقده مع الدراويش.

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بينما لم يستعيد محمد فوزي مكانه في عرين الدراويش منذ طرده في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .