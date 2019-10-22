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البدري يعقد اجتماعا في الجبلاية لبحث الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر...

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جدة - عمرو شويل قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت  23 سنة بمصر.

 

ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ والتي تقام في الكاميرون.

 

ويناقش حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر برنامج الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة  من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم ١٤ الشهر المقبل.

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