شكرا لقرائتكم كوفاتش: مولر لم يشارك أمام أوليمباكوس بسبب تأثير خارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تكون مشاركة توماس مولر ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام مضيفه أوليمباكوس بيريوس اليوناني، بسبب تأثير خارجي.

تأتي هذه المباراة مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في بطولة دورى أبطال اوروبا.

وقبل انطلاق صافرة المباراة، أكد كوفاتش أن مشاركة مولر هي قراره وحده : فأنا لست الشخص الذي يسمح بتأثير من الخارج.

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ويشارك الدولي السابق مولر(30 عاما) لأول مرة في التشكيل الأساسي لبايرن بعد ست مباريات كان يجلس فيها على مقعد البدلاء، الأمر الذي أغضب اللاعب وجعله يلمح إلى التفكير في الرحيل عن بايرن.

وأوضح كوفاتش أن مولر "بكامل لياقته" ولذلك سيشارك في الهجوم على حساب الفرنسي الدولي كينجسلي كومان " الذي بدا متعبا" بسبب كثرة المشاركات.

وتابع كوفاتش أنه دائما ما كان يقول إن كل لاعب سيحصل على فرصته، مشير إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على مولر.

وبالإضافة إلى ذلك يلعب في خط الهجوم أيضا روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي غنابري وفيليب كوتينيو، وهذه هي أول مرة يلعب فيها مولر وكتينيو في تشكيل البداية لبايرن.