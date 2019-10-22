هدف موراتا يمنح أتليتيكو الفوز على ليفركوزن









اسماء السيد - سجل الفارو موراتا، الذي شارك كبديل مع أتليتيكو مدريد، من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الثاني ليمنح الفريق الفوز 1-صفر على باير ليفركوزن الثلاثاء ليدفع بالفريق نحو قمة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مباراة شهدت القليل من الفرص والكثير من الأخطاء، لم يقترب أي فريق من إنهاء حالة الصمت قبل أن يسجل موراتا من ضربة رأس اثر تمريرة عرضية من رينان لودي في الدقيقة 78 ما منح فريقه دفعة قوية لإنهاء المجموعة ضمن أول فريقين ونيل مكان في مراحل خروج المغلوب.

وجمع الفريق الإسباني، الذي لم يخسر في ثلاث مباريات بدور المجموعات حتى الآن، سبع نقاط متقدما بثلاث نقاط على يوفنتوس الايطالي الذي سيلاقي لوكوموتيف موسكو في وقت لاحق اليوم.

ويحتل الفريق الألماني، الذي لم يجمع أي نقطة حتى الآن، المركز الأخير وبات فعليا خارج اطار المنافسة على مكان في دور 16.

وافتقر أتليتيكو، الذي فشل في التسجيل خلال الشوط الأول في اخر ست مباريات بدوري أبطال أوروبا، للتألق والضغط في الشوط الأول وسيطر ليفركوزن على خط الوسط.

Advertisements

لكن الضيوف بدأوا تدريجيا في العثور على مساحات بواسطة كيفن فولاند وكريم ديميرباي لكنهم افتقروا للمسة الأخيرة.

وأكمل لودي تحركا سريعا بلمسة أولى رائعة وتسديدة تصدى لها لوكاش هرادتسكي حارس ليفركوزن في هجمة نادرة لأتليتيكو في الشوط الأول.

وزادت وتيرة اللقاء مع بداية الشوط الثاني وبات أصحاب الأرض أكثر هجومية ولم يستطع دييجو كوستا، وهو أمام المرمى، لمس كرة عرضية من كيران تريبيير.

لكن موراتا أحسن التعامل مع موقف مماثل عندما لعب الكرة بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من لودي ليسجل هدف الفوز.

ملخص مباراة أتليتيكو وليفركوزن: