تعادل شاختار على أرضه مع دينامو زغرب









اسماء السيد - تعادل شاختار دونيتسك 2-2 على أرضه مع دينامو زغرب رغم تقدم الفريق الأوكراني في البداية ثم عودته للمباراة ليدرك التعادل في مباراة متقلبة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة ليتأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يستضيف أتلانتا الإيطالي في وقت لاحق اليوم.

ووضع يوهان كونوبلانكا شاختار في المقدمة بعد 16 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة رائعة من لاعب الوسط مارلوس المولود في البرازيل ليرسل تسديدة من زاوية ضيقة إلى شباك دومينيك ليفاكوفيتش حارس الضيوف.

ولم يفرح أصحاب الأرض كثيرا بالتقدم إذ أدرك بطل كرواتيا التعادل بعدها بتسع دقائق عندما حول الإسباني داني أولمو تمريرة ميسلاف أورشيتش العرضية إلى شباك اندري بياتوف حارس شاختار.

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ورد إطار المرمى محاولة من أورشيتش عقب مجهود فردي بدأ من نصف ملعب دينامو زغرب في الدقيقة 49 قبل أن يمنح الضيوف التقدم في الدقيقة 60 من ركلة جزاء غريبة.

وأسقط بياتوف المهاجم ماريو جافرانوفيتش داخل منطقة الجزاء دون داع أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليضع أورشيتش الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس بياتوف.

وأدرك شاختار التعادل في الدقيقة 76 عندما أرسل الان باتريك تمريرة إلى دودو ليتخلص البديل من الحارس ليفاكوفيتش قبل أن يضع الكرة في الشباك بين مدافعين اثنين على خط المرمى.

وأهدر أولمو فرصة تسجيل هدف قرب النهاية للضيوف عندما ركض من الناحية اليمنى ليطلق تسديدة منخفضة ارتطمت بالقائم.

ملخص مباراة شاختار ودينامو زغرب: