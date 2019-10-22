نتيجة وملخص مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو اليوم الثلاثاء 22-10 في دوري أبطال أوروبا –...

نتابع معكم ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب الفريقين على ملعب الفريق التركي اليوم الثلاثاء الموافق 22-10-2019 ضمن منافسات الجولة الـ3 من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهناك الكثير يتابع الآن نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم بالشوط الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا.

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

نتيجة وأهداف مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم، هو ما يرغب بمشاهدته جميع محبي وعشاق الفريق السيدة العجوز بقيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل اليوفي اللقاء متصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد أربعة نقاط بجانب كلاً من فريق اتلتيكو مدريد الذي يحتل في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، ويوجد أيضاً فريق لوكوموتيف موسكو الموجود في ترتيب المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط،وفي المركز الأخير فريق ليفركوزن بدون رصيد من النقاط.

نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

انطلقت المباراة حسب الأوقات المعروفة والموضحة أعلاه وسط زحام كبير من الجماهير في مدرجات ملعب الفريق التركي، ووسط حماس كبير من جانب لاعبي الفريقين، ويبحث يوفنتوس المتصدر للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل الحفاظ على ترتيبة والتأهل للدور المقبل.

Advertisements

تابعوا معنا سنوفر لكم خلال لحظات قليلة ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم في الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول يتقدم لوكوموتيف موسكو بالهدف الأول عن طريق اللاعب أليكسي ميرانتشكوك لتكون نتيجة اللقاء حتى الآن 1-0 لصالح الفريق المستضيف.

وينتخهي الشوط الأول من المباراة بتأخر الفريق الإيطالي يوفنتوس بهدف نظيف لصالح الفريق الروسي لوكوموتيف موسكو، تابعونا عبر هذه الصفحة ومتابعة ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس و لوكوموتيف موسكو اليوم الشوط الثاني.