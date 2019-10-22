القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

سوبر كورة يكشف كيف عاقب فايلر لاعبى الأهلي على إهدار الكرات الثابتة

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

مران الأهلي.. فايلر يجتمع بطبيب الفريق ومروان محسن يشارك بتحفّظ

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش.

حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى مجددا وتأهيل الثلاثى المصاب

غيب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة لليوم الثاني على التوالي.

واكتفى حسام عاشور بمتابعة المران من على دكة المران بعدما تعرض للإصابة أول أمس خلال تقسيمة الفريق، حيث خصص خالد محمود طبيب الفريق تدريبا تاهيليا خاصا لعاشور من أجل تنفيذه في الفترة المقبلة بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

فيما واصل الثلاثي المصاب مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد التأهيل على هامش تدريبات الفريق حيث يعاني مروان من إصابة في الوجه ومتولي من مزق في العضلة الخلفية ونيدفيد من إصابة في الركبة.