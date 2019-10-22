شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 10/ 2019 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث فاز أسوان على نظيره إنبى، فيما تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة، وما زال فريق بيراميدز متربعًا على قمة جدول ترتيب الدورى المصرى، فيما يتربع عبد الله السعيد على عرش الهدافين.

أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف

حقق فريق أسوان فوزا مهمًا على نظيره إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

أحرز هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أسوان للنقطة الـ 4 محتلا بها المركز الـ 14 في جدول الترتيب، فيما يقبع إنبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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فى مباراة مثيرة تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مروان حمدى سجل أسرع هدف فى الموسم الحالي، حيث تقدم للفريق الدجلاوي فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52، ثم أحرز إيدو موسيس هدف التعادل فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الدجلاوى لثلاثة نقاط، محتلاً المركز الخامس عشر بجدول الدورى، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة السابعة، محتلاً المركز السابع.