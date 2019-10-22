شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بمعاونيه فى الجبلاية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر.

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ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى تقام في الكاميرون.

ويناقش حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر برنامج الإعداد للمباراتين، وتجهيز اللاعبين قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.