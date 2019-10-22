شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يرهن بقاءه فى بيلا بصرف المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن ياسر رضوان، المدير الفنى لفريق بيلا، بقاءه مع الفريق بصرف المستحقات المالية لجهازه الفنى واللاعبين المتأخرة من أربع شهور، وهو ما جعل الفريق ينقطع عن التدريبات أكثر من مرة.

وكان فريق بيلا قد نجح فى التعادل اليوم على ملعبه أمام فاركو صاحب الإمكانيات الكبيرة، فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وأمهل ياسر رضوان مجلس إدارة بيلا بالتصرف خلال 48 ساعة المقبلة من أجل إيجاد مورد لحل الأزمة المالية، وصرف المستحقات قبل مباريات الجولة الثانية.