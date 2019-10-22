شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحافظ على صدارة التصنيف العالمي لسلاح الشيش للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، التصنيف العالمى للشهر السادس على التوالي للشباب متفوقًا على أبطال روسيا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا. Advertisements كان حمزة حصل مؤخرًا على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب. وكان حمزة قد توج مع منتخب مصر بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في بماكو بمالي، ويحتل حاليًا حمزة المركز الـ35 عالميًا في التصنيف العالمي للكبار.

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