شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يلغى بطولة الجمهورية لناشئي التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إلغاء منافسات بطولة الجمهورية 10 سنوات فى المستوى الأول بنين نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وجاء إلغاء المنافسات بناءً على تعليمات من هيئة استاد القاهرة على أن يتم تحديد موعد آخر وإخطار الأندية والهيئات المشاركة في المنافسات . يذكر أن التايكوندو انضم لدورى وبطولات المدارس بعد التنسيق مع مسئولى وزارة التربية والتعليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوء الأحوال الجوية يلغى بطولة الجمهورية لناشئي التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.