شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق أسوان نظيره إنبى، فيما التقى وادى دجلة مع مصر المقاصة.

أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف

حقق فريق أسوان فوزا مهمًا على نظيره إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري. أحرز هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أسوان للنقطة الـ 4 محتلا بها المركز الـ 14 في جدول الترتيب، فيما يقبع إنبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. Advertisements

المقاصة يتقاسم النقاط مع دجلة بالتعادل 2/2

فى مباراة مثيرة تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مروان حمدى سجل أسرع هدف فى الموسم الحالي، حيث تقدم للفريق الدجلاوي فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52، ثم أحرز إيدو موسيس هدف التعادل فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الدجلاوى لثلاثة نقاط، محتلاً المركز الخامس عشر بجدول الدورى، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة السابعة، محتلاً المركز السابع.