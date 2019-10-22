حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها: تأجيل مباراة الاهلى والزمالك لنهاية الدور الأول وجولات الدورى لما بعد أمم أفريقيا فيديو.. المقاصة يتقاسم النقاط مع دجلة بالتعادل 2/2 أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك والفريق يتدرب على استاد السلام غدا Advertisements النجم الساحلى يعلن التوصل لحل نهائى لأزمة كوليبالى مع الأهلي حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى مجددا وتأهيل الثلاثى المصاب

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