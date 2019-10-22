شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 4 أيام عقب التعادل أمام دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب التعادل مع وادى دجلة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم فى الأسبوع الخامس بالدوري.
وكان مصر المقاصة قد تعادل مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
مروان حمدى سجل أسرع هدف فى الموسم الحالي، حيث تقدم للفريق الدجلاوى فى الثانية 50، ثم أحرز رجب عمران الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الأول فى الدقيقة 52، ثم أحرز إيدو موسيس هدف التعادل فى الدقيقة 82.
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