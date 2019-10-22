مران الزمالك.. انتظام فرجاني وزيزو.. إراحة عاشور.. وتأهيل شيكا وأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل لاعبو الزمالك تدريباتهم بمقر النادي في ميت عقبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراتهم المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يلتقي نظيره جينيراسيون فوت يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق قبل تدريب اليوم.

وشرح ميتشو خلال المحاضرة بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين؛ تمهيدًا لتنفيذها عمليًا خلال التدريبات، كما شرح بعض الأمور الخططية الأخرى التي ينوي تدريبهم عليها.

وشهد المران انتظام ثنائي الفريق فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية عقب حصول الثنائي على راحة من قبل ميتشو المدير الفني من تدريبات الأمس.

Advertisements

وحصل إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق على راحة من التدريبات بناءً على رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، في ظل عدم تواجده بلقاء بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده أفريقيا.

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران؛ حيث ركز خلالها رودريجيز مدرب الأحمال، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني ميتشو مع اللاعبين على تدريبات تأهيلية معينة وفقًا للبرنامج المتفق عليه.

وخاض اللاعبون سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.

وأدى محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع الألعاب بالفريق، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع لأبو جبل وشيكابالا لتجهيزهما للفترة المقبلة للعودة للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدًا الأربعاء استعدادًا للقاء بطل السنغال.