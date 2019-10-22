السعيد يكشف كواليس مشاركته مع بيراميدز ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصف عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز مواجهته للنادي الأهلي لأول مرة بعد العودة من الاحتراف بالدوري السعودي بالصعبة كما تحدث صاحب القميص رقم 19 عن مشاركة مصر في كأس العالم.

وشدد على أن تجربة مصر في المشاركة بكأس العالم الأخيرة والتي جرت 2018 في روسيا لم تكن موفقة خاصة وأن الجيل الحالي لم يكن لديه الخبرة الكافية.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج"ع الدكة" والذي يُعرض على حسابات يلا كورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التعادل مع أوروجواي كان سيحدث الفارق بالنسبة لنا، وما زاد من صعوبة الأمور الخسارة أمام روسيا في ثاني المباريات.

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وانتقل للحديث عن فترة تواجده في الدوري السعودي، مشيرا إلى أن التجربة كانت قوية نظرا لوجود عدد كبير من الفرق تتنافس على اللقب في ظل حضور جماهيري كبير في جميع المباريات.

وعن مواجهته الأولى أمام الأهلي بعد الرحيل عن القلعة الحمراء، كشف السعيد كواليس تلك المواجهة التي وصفها بالصعبة.

وتابع:" وصلت للفريق يوم المباراة، وبدأت على الفور التعرف على اللاعين خلال تواجدي في حافلة الفريق أثناء التوجه لمواجهة الأهلي".

وأتم: "الكابتن حسام حسن تحدث معي وأكد لي أنني سأشارك في المباراة وقام بتحفيزي لكي أكون لهذه المباراة."