مباشر الأبطال.. جالطة سراي 0-1 ريال مدريد .. مان سيتي 5-1 أتلانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج مباريات اليوم الأول للجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. - المجموعة الأولى: جالطة سراي التركي 0-1 ريال مدريد الإسباني كلوب بروج البلجيكي 0-5 باريس سان جيرمان الفرنسي - المجموعة الثانية: أولمبياكوس اليوناني 1-2 بايرن ميونيخ الألماني Advertisements توتنهام الإنجليزي 5-0 سرفينا زفيزدا الصربي - المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي 5-1 أتلانتا الإيطالي شاختار دونيتسك الأوكراني 2-2 دينامو زغرب الكرواتي (انتهت) - المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي 2-1 لوكوموتيف موسكو الروسي أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 باير ليفركوزن الألماني (انتهت)

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