الهلال يحبط ريمونتادا السد ويتأهل لنهائي أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رغم خسارته 2 /4 أمام السد القطري، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا في الدوحة 4 /1 ، ليتأهل بعد فوزه6/5 بمجموع المباراتين.

Advertisements

وتقدم الهلال في الدقيقة 12 عن طريق سالم الدوسري، لكن السد سجل ثلاث أهداف متتالية عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف الكوري تي هي نام النتيجة للفريق القطري في الدقيقة 18، ثم سجل حسن الهيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 سجل الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال، قبل أن يسجل خوخي بو علام الهدف الرابع للسد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة إياب الدور ذاته بين جوانجتشو الصيني وأوروا ريد الياباني، حيث فاز الفريق الياباني ذهابًا 2 / صفر.