كلوب يحدد موقف صلاح من مواجهة جينك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف لاعبه الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في مواجهة جينك البلجيكي غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة عن صلاح: "يبدو أنه قطع خطوة كبيرة في مرحلة التعافي، بالأمس لم نكن متأكدين من ذلك، لكن اليوم ظهر بحالة جيدة وقررنا أن ينتظم في التدريبات بدون أي مجازفة".

وأضاف مدرب الريدز إلى أنه سيرى كيف ستكون حالته هذه الليلة لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة.

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وأشار في ختام تصريحاته إلى أن الفريق سيفقد خدمات كل من جويل ماتيب وترينت ألكسندر آرلوند في المباراة، بداعي أن الثنائي بقى في ليفربول ولم يسافر مع الفريق.

وشهدت تدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء تواجد صلاح ضمن المران الجماعي للفريق بعد استبعاده من مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي يوم الأحد.

يُذكر أن صلاح تعرض لإصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته رفقة ليفربول في مباراته أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة بريميرليج، ليغيب عن موقعة ديربي إنجلترا الذي انتهى بالتعادل (1-1).