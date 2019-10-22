اخبار الرياضه

كلوب يحدد موقف صلاح من مواجهة جينك بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف لاعبه الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في مواجهة جينك البلجيكي غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة عن صلاح: "يبدو أنه قطع خطوة كبيرة في مرحلة التعافي، بالأمس لم نكن متأكدين من ذلك، لكن اليوم ظهر بحالة جيدة وقررنا أن ينتظم في التدريبات بدون أي مجازفة".

وأضاف مدرب الريدز إلى أنه سيرى كيف ستكون حالته هذه الليلة لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة.

Advertisements

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن الفريق سيفقد خدمات كل من جويل ماتيب وترينت ألكسندر آرلوند في المباراة، بداعي أن الثنائي بقى في ولم يسافر مع الفريق.

وشهدت تدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء تواجد صلاح ضمن المران الجماعي للفريق بعد استبعاده من مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي يوم الأحد.

يُذكر أن صلاح تعرض لإصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته رفقة ليفربول في مباراته أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة بريميرليج، ليغيب عن موقعة ديربي إنجلترا الذي انتهى بالتعادل (1-1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يحدد موقف صلاح من مواجهة جينك بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا