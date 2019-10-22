في مباراة قوية.. المقاصة يعود ويتعادل مع دجلة بهدفين لكل منهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عاد مصر المقاصة من بعيد بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام دجلة ليُعادل النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

دجلة تقدم سريعًا عن طريق لاعبه مروان حمدي في الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يُعزز رجب عمران تقدم دجلة بهدف ثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني قلص صلاح عاشور النتيجة بهدف سجله في الدقيقة 52 قبل أن يُعادل إيدو موسيس النتيجة في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 7 في المركز السابع، كما رفع دجلة رصيده إلى النقطة 3 في المركز الـ 15 بجدول الدوري.

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وكانت المباراة قد تأخرت عن موعد انطلاقها في الخامسة والنصف من مساء اليوم بسبب تأخر حافلة مصر المقاصة في الوصول لملعب المباراة.

أحمد حسام "ميدو" قد كتب عبر حسابه على تويتر:"حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار.. للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة."

وقال وليد هويدي المشرف العام على الكرة بالفريق من خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "كانت هناك أزمة مرورية بسبب الأمطار وقمنا بنقل اللاعبين بالميكروباص إلى الملعب."

وأوضح هويدي أنه تواصل مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، وحكم المباراة، لتأخير موعد المباراة وفقا للمدة القانونية البالغة 20 دقيقة.