أول تعليق من الأهلي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن جلسة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع محمود الخطيب رئيس النادي في حضور أعضاء المجلس ساهمت في التوصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف وتم شرح كل الملابسات التي حدثت مؤخرا.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تأجيل ما تبقى من مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" "وزير الشباب والرياضة شخصية محترمة وتواجد في جلسة معنا ممثلا عن الدولة وبذل جهدا كبيرا لشرح الموقف، وسمع وجهة نظر الأهلي".

وتابع "هناك شخصيات على أعلى مستوى من الدولة قامت بشرح الأمور لمجلس إدارة الأهلي بشكل كامل وأكدت أن ما حدث لم يكن لأي اعتبارات شخصية، لكن هناك بعد أمني أدى لتأجيل القمة".

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واستمر "يجب على الجميع أن يتفهم وجود احتقان شديد في الشارع وهناك من يحاول استغلاله".

وشدد "جميع الأطراف توصلت لاتفاق والحل لمصلحة البلد قبل أي شخص، وسوف يكون هناك التزام بجدول المباريات في الفترة المقبلة، إلا في الأمور المتعلقة أمنيا".

وواصل "أي أمر متعلق بالأمن يجب على الجميع أن يلتزم به لمصلحة مصر بشكل عام".

واختتم "الجلسة التي تمت بين مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة المحترم أظهرت للجميع الفارق بين النقاشات المحترمة وأي أمور أخرى".