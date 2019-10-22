توني كروس يصل للمباراة رقم 100 مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وصل النجم الألماني توني كروس لاعب ريال إلى المباراة رقم 100 ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب مشاركته مع فريقه أمام جالطة سراي التركي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب ترك تيليكوم أرينا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. التي تجمع بينهما على ملعب ترك تيليكوم أرينا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وبذلك يصبح توني كروس اللاعب الخامس بعد تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو. وتوج النجم الالماني مع ريال مدريد بلقب دوري الابطال ثلاثة مرات خلال مشواره مع ريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

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