باريس سان جيرمان يتقدم على كلوب بروج في الشوط الأول بدوري الأبطال

تقدم باريس سان جيرمان على نظيره كلوب بروج، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي هدف التقدم في الدقيقة 7. في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.سجل ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي هدف التقدم في الدقيقة 7.

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