تأخر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف بالشوط الأول، من اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب آليانز تورينو، ضمن الجولة الثالثة من مرحلةالمجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل هدف لوكوموتيف موسكو اللاعب اليكسي ميراتشوك في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدةقوية بمنتصف المرمى.
شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة واضحة لصالح رفاق كرستيانو رونالدو على مجريات اللعب، لكن الفريق الروسي استطاع أن يقتنص هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة، لينتهى النصف الاول من المباراة بتأخر أصحاب الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. يوفنتوس يتأخر بهدف أمام لوكوموتيف موسكو بالشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.