فيديو.. يوفنتوس يتأخر بهدف أمام لوكوموتيف موسكو بالشوط الأول

تأخر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف بالشوط الأول، من اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب آليانز تورينو، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف لوكوموتيف موسكو اللاعب اليكسي ميراتشوك في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة

قوية بمنتصف المرمى.

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة واضحة لصالح رفاق كرستيانو رونالدو على مجريات اللعب، لكن الفريق الروسي استطاع أن يقتنص هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة، لينتهى النصف الاول من المباراة بتأخر أصحاب الأرض.