شاهد.. ريال مدريد يتفوق على جالطة سراي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بتقدم الفريق الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب تورك تيليكوم بتركيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل الألماني توني كروس هدف تقدم فريقريال مدريد الإسباني في شباك نظيره جالطة سراي التركي، في الدقيقة 18.
ويحتاج ريال للفوز من أجل حصد المزيد من النقاط لتحسين مركزه في دور المجموعات عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان في افتتاح
ويتواجد ريال مدريد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع جالطة سراي، لذا فهي مواجهة لإنقاذ آمال المنافسة على التأهل للدور الثاني أو الانتقال إلى أجواء الدوري الأوروبي.
بينما الصدارة من نصيب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 6 نقاط، ويليه كلوب بروج البلجيكي ثانياً برصيد نقطتين.
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