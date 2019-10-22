التعادل يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونيخ وأولمبياكوس

انتهى الشوط الأول بين بايرن ميونيخ وأولمبياكوس بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا من الفريقين، خلال المواجهة التي تجمعهما ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل المغربي يوسف العربي لاعب أولمبياكوس، في الدقيقة 23، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوسكي مهاجم باير ميونيخ هدف التعادل في الدقيقة 34. التي تجمعهما ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.افتتح التسجيل المغربي يوسف العربي لاعب أولمبياكوس، في الدقيقة 23، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوسكي مهاجم باير ميونيخ هدف التعادل في الدقيقة 34.

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