فيديو.. توتنهام يتقدم على سرفينا زفيزدا بالشوط الأول

أنهى فريق توتنهام الإنجليزي الشوط الأول متقدمًا على نظيره سرفينا زفيزدا بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوريأبطال أوروبا.
سجل أهداف توتنهام الثنائي هاري كين في الدقيقة 9 والكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقتين 16 و45،من أحداث الشوط الأول.
شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب توتنهام صحاب الأرض والجمهور على مجريات اللعب، حيث استطاع أن يسجل هدفين في مرمى الفريق الصربي وحافظ عليهما حتى انقضاء النصف الأول من المباراة.
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