البدري يجتع بجهاز المنتخب استعدادًا لمبارتي كينيا وجزر القمر

قرر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأسأمم أفريقيا للشباب تحت ٢ بالقاهرة.
ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ والتي تقامفي الكاميرون.
ويناقش الكابتن حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم ١٤ الشهر المقبل.
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