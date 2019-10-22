اكد مصدر باتحاد الكرة، ان قرار تأجيل الدوري جاء بالاجماع في اللجنة الخماسية.

وقال المصدر انه لا توجد نية لاستقالة اي عضو باللجنة خاضة انها اتخذت القرار بكامل ارادتها. في اللجنة الخماسية.وقال المصدر انه لا توجد نية لاستقالة اي عضو باللجنة خاضة انها اتخذت القرار بكامل ارادتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينفي استقالة أي عضو باللجنة الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.