اتحاد الكرة ينفي استقالة أي عضو باللجنة الخماسية

اكد مصدر باتحاد الكرة، ان قرار تأجيل الدوري جاء بالاجماعفي اللجنة الخماسية.
وقال المصدر انه لا توجد نية لاستقالة اي عضو باللجنة خاضة انها اتخذت القرار بكامل ارادتها.
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