المقاصة راحة 4 أيام.. وميدو يكشف سر التحول أمام دجلة

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٤ ايام عقب التعادل مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم في الاسبوع الخامس بالدوري.

وحرص ميدو علي منح راحة طويلة للاعبين في ظل فترة توقف الدوري لمدة شهر بسبب مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تستضفيها مصر.

و أشاد ميدو بأداء لاعبيه أمام دجلة مؤكدا أن

الفريق ظهر بمستوي جيد أمام منافس قوي يضم لاعبين مميزين.و سيعمل ميدو جاهدا خلال فترة توقف الدوري على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتفادي تكرارها خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه أكد عادل مصطفي المدرب العام للفريق أن المقاصة استحق نقطة غالية امام دجلة خاصة ان اللاعبين تفوقوا علي انفسهم خلال الشوط الثاني، موضحا ان الهدف المبكر لدجلة اربك حسابات الفريق، ولكن استطاع اللاعبون تدارك، وخاصة بعد التغييرات المبكرة بين الشوطين مما ادي لسد الثغرات الدفاعية وأحكام السيطرة علي منطقة وسط الملعب ومضاعفة القوي الهجومية.وعلي الجانب الاخر اكد وليد هويدي مدير الكرة ان لاعبي المقاصة انتفضوا في الشوط الثاني وكانوا رجال علي قدر المسئولية ، كما ان ميدو اجاد قراءة المباراة سريعا بعد الهدف المبكر المربك ونجح في اجراء تغييرات قلبت موازين المباراة.واضاف هويدي ان لاعبي المقاصة سيعودون للتدريبات يوم الاحد المقبل بعد الراحة السلبية وسيضع ميدو خطة اعداد مناسبة يتخللها مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة للحفاظ علي فورمة اللاعبين.