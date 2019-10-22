ودياً .. البطل الأوليمبي يفوز على الإعلاميين بثنائية

إنتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم - الثلاثاء - بين فريقي الإعلاميين والبطل الأوليمبي بفوز البطل الأوليمبي بهدفين لهدف على ستاد نادي الإعلاميين ، وذلك ضمن إستعدادات الفريقين لإستكمال الدوري الممتاز "ب" وبداية القسم الرابع.

أحرز أهداف نادي البطل الأوليمبي كلاً من أحمد هلال وحجاج

يحيى.

وكان نادي الإعلاميين قد تعادل في مباراة الجولة الأولى بالدوري الممتاز "ب" أمام نادي البنك الأهلي بهدف لكل فرق ، بينما ينتظر نادي البطل الأوليمبي قرعة الدوري القسم الرابع هذا الموسم بمنطقة الجيزة.

ويقود نادي البطل الأوليمبي كلاً من يحيي فارس رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي البطل الأوليمبي ، وجمال العقاد رئيس جهاز الكرة ، وسيد رياض مدير الكرة ، وأحمد شعبان المدير الفني ، وأحمد فاروق المدرب العام ، وهشام إسماعيل مدرباً ، ومصطفي فتحي مدرب حراس مرمى ، وطه محمد المدير الإداري ، ومجدي حمودة أخصائي العلاج الطبيعي.