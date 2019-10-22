النصر كان يتجسس على الهلال في مباراة السد

حرص المدير الفني لنادي النصر السعودي “ريو فيتوريا” على حصر أدق التفاصيل الخاصة بمباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمدينة الرياض، للاستعداد كما يجب لمباراة القمة يوم الأحد المقبل، على أمل الفوز والعودة إلى مضمار المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انتهاء النصف الأول من الموسم.

وأكدت مصادر صحفية أن المدرب البرتغالي كلف أحد مساعديه بحضور مباراة الهلال والسد، مساء اليوم الثلاثاء، من مدرجات ملعب جامعة الملك فهد، لمراقبة مستوى نجوم الهلال ودراسة كيفية التغلب عليهم الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية “أوكل مدرب النصر لأحد مساعديه تدوين ملاحظات فنية عن ياسر الشهراني ومحمد البريك”.

وتسبب محمد البريك في ركلة جزاء في الدقيقة 15 سجل منها الدولي القطري أكرم عفيف الهدف الأول لصالح السد، الأمر الذي صعب المأمورية كثيرًا على الهلال ليخسر المباراة بنتيجة 4/2.

ونجح الهلال في بلوغ المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بفضل فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على السد بنتيجة 5/6.

ولا يوجد الكثير من الوقت أمام الهلال للاحتفال بالتأهل، فعليه إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تسببت في سقوطه أمام أنصاره أمام السد.

Advertisements

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة فقط.

وكان النصر النادي من ضمن الأندية القليلة التي تجاهلت دعم نادي الهلال في معركته أمام السد القطري بدوري أبطال أسيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وانستاجرام”.

ورفضت أندية أهلي جدة والشباب والنصر السير على خطى بعض أندية دوري المحترفين أمثال ضمك والوحدة والحزم والفيصلي والعدالة وأبها والرائد الذين نشروا بيانات دعم مختلفة للهلال عبر تويتر.

كما حصل الهلال على دعم أندية أخرى أمثال الشعلة والعين والباطن وأحد والبكيرية والثقبة والشعيب والوطن والعيون والصقور والدرع والوشم والشرق والزلفي والعربي وعرعر ونجد والنجمة والبجادية والأنوار والجبلين والقريات والبدائع وسدوس والعرض والعمران والصقر والفرع وجبه والنعيرية وبيش والريان وقلوة وفيد والشهيد وقرية العليا وحطين والجندل والأخدود ووج والتسامح وحبونا وبيشة وتيماء والنهضة وكميت والذهب والصحاري.