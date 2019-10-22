اونلاين | «شوت NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريدNOW

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر اليوم 22-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

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تعرف موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

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البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : عصام الشوالي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية