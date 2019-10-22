اونلاين | شوت FAST: مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي اليوم بث مباشر kora star أونلاين بلس Footba يلا كورة لايف رابط الريال NOW

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مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر livehd7، ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من خلال شاشة قناة bein sport hd1 بالتعليق العربي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مع تغطية شاملة بالاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الفنية للفريقين على المستطيل الأخضر، يلا شوت حصري ريال مدريد وغلطة سراي للجوال كورة لايف.

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ريال مدريد وغلطة سراي يوتيوب نقل حي، وبعد مرور جولتين من التشامبيونزليج لم ينجح الملكي في الفوز مطلقاً وحصد نقطة واحدة بعد هزيمته الثقيلة بثلاثية أمام باريس سان جيرمان وتعادله الإيجابي أمام كلوب بروج بهدفين لمثلهما، وسيحاول المدير الفني زيدان تصحيح الأوضاع قبل فوات الآوان.

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