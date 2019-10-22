اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروج بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروج بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة كلوب بروج البلجيكي وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في التاسعة مساءً على استاد جان بريدل معقل النادي البلجيكي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 6 AR.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع مباراة كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 6 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان بث مباشر، حيث يقع الفريقان في المجموعة الأولى بجانب كلا من ريال مدريد الإسبانى وجالاتا سراي التركي. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين. ييدخل الفريق الباريسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز علي نظيره نيس برباعية في بطولة الدوري الفرنسي وتصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت.

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