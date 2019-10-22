اونلاين | تابع لايف ronaldo بث مباشر مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف بث مباشر رابط ماتش يلا شوت PLUS رابط يوفنتوس

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يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالى علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة الحكم اليوناني " أناستاسيوس سيديربولوس"، في مباراة يسعي فيها رفقاء رونالدو بالصعود للدور المقبل، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا

KOORA ONLINE يستضيف ملعب يوفنتوس نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى تمام الساعه التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي KOORA GOAL.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى و لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا

ينقل لقاء يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي علي قنوات بي ان سبورت التى تذيع جميع المباريات الكبري والذوريات الأوروبية وبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بدوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE ويقع لفريقين يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي ضمن المجموعه الرابعه والتى تضم أيضاً كل من أتليتكو مدريد الإسبانى وباير ليفركوزن الألماني، ويحتل اليوفي صدارة المجموعه برصيد 4 نقاط بعد التعادل في اللقاء الأول مع أتليتكو مدريد والفوز علي بايرن ليفركوزن الألمانى في اللقاء الثانى بينما فريق لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد علي بايرن ليفركوزن الألمانى، وتلقي خسارة في الجولة الثانية أمام أتليتكو مدريد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.