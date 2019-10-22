اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الريال الآن NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الريال الآن NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر يلا شووت مواجهة ريال مدريد وجلطة سراي، بث مباشر ريال مدريد وجلطة سراي كورة ستار، مشاهدة مباريات اليوم Real .Madrid vs Galatasaray فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ومضيفه غلطة سراي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

ينزل مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفاً ثقيلاً، علي جلطة سراي التركي في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولي، من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويسعي الريال لإنهاء سلسلة النتائج المخيبة للآمال بالبطولة الاوربية والتي يحمل الرقم القياسي، بالتتويج بلقبها برصيد 13 لقب، وتحقيق الفوز اليوم، لإعادة الثقة للفريق الملكي.

تصريحات زيدان قبل مواجهة جلطة سراي التركي

وأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على ثقته الكاملة في لاعبيه، بعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرض لها الميرنجي في أعقاب الخسارة أمام ريال مايوركا في الليجا.

وقال زيدان في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جلطة سراي التركي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء: ”اللاعبون هم أول من يريد الفوز دائمًا ولا شك في ذلك، هم يعرفون أننا تحت المجهر في كل مباراة، ولدينا مباراة لإثبات أننا نريد تغيير الوضع. لا يجب إلقاء اللوم على أحد، جميعنا في القارب نفسه وأنا أثق بلاعبي فريقي“.

وأضاف: ”لدينا مباراة هامة جدًا أمام جلطة سراي، كل ما يهمنا أن نقدم مباراة رائعة ونحقق الفوز“.

وتطرق للشائعات التي تناولت إمكانية رحيله عن تدريب الميرنجي في حال الخسارة أمام جلطة سراي: ”لا يمكنكم أن تسألوني في هذا الأمر، كل ما أعرفه أنني أريد الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة“.

وتابع: ”يزعجني ما يقولون عني، ولكن للجميع حرية التعبير عن آرائهم، ما عليّ القيام به هو تقديم أفضل ما لدي كمدرب مع لاعبي الفريق والتفكير بإيجابية“.

Advertisements

التشكيل المتوقع لريال مدريد :

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: جونيور، بنزيما، هازارد.

بينما التشكيل المتوقع لجالطة سراي:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: ماركو، ليونداما، دونك، ناجاتومو.

خط الوسط: ميشيل سيري، نزونزي، ماريانو، بابل.

خط الهجوم: أندوني، بلهندة.

ترتيب مجموعة الريال في دوري الأبطال

ويتذيل النادي الملكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بعدما تلقى هزيمة مذلة في مستهل مشواره بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، كما سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج البلجيكي، بينما يتواجد جلطة سراي في المركز الثالث برصيد نقطة وبفارق الأهداف المستقبلة عن ريال مدريد، بخسارة من باريس سان جيرمان وتعادل أمام كلوب بروج.