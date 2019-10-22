اونلاين | شوت NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكومتيف بث مباشر Liverpool كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش يوفنتوسNOW

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو yalla live plus مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويدخل العملاق الإيطالي المباراة في معنويات مرتفعة للغاية كونه في المركز الأول لترتيب المجموعة الرابعة برصيد اربعة نقاط ويسعى للفوز بمباراة اليوم لضمان الصدارة خاصة في ظل ملاحقته من فريق أتليتكو مدريد منافسه في نفس المجموعة youtube live

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تقام يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بالاضافة الى امكانية متابعته وستلعب مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم juve liveدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب يوفنتوس. champions live

القنوات الناقلة للمباراة

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وستذاع مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق يوسف سيف.

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واستطاع يوفنتوس من خطف صدارة ترتيب الدوري الايطالي وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق انتر ميلان في الجولة قبل الماضية، ويعتمد ساري على مجموعة من أبرز اللاعبيين وفي مقدمتهم البرتغالي كريستانو رونالدو.

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