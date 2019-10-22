اونلاين | أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الريال PLUS

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KOORA STAR يسيتضيف ملعب تورك تيليكوم بتركيا، مباراة قوية وصعبة، عندما يكل ريال مدريد الإسبانى ضيف ثقيل علي فريق غلطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعه الأولي، في لقاء سيقوده الحكم دانييال اورساتو، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA LIVE موعد مباراة ريال مدريد الإسبانى وغلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقي ريال مدريد الإسبانى وغلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني وغلطة سراي التركي KOORA GOAL.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسبانى وغلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقي ريال مدريد الإسبانى وغلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري للمباريات الأوروبية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

ويسي ريال مدريد للفوز بالمباراة التي ستكون خارج قواعده بتركيا، بعد أن خسر في اللقاء الأول أمام باريس سان جيرمان بثلاثيه دون رد وتعادل في المباراة الثانية أمام كلوب بروج البلجيكى بهدفين لكل فريق ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد نقطة، بينما يحتل الفريق التركي المركز الثالث برصيد نقطة أيضاً، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

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YALLA Shoot ترتيب المجموعه الرابعه قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى وغلطة سراي التركي

باريس سان جيرمان 6 نقاط

كلوب بروج البلجيكى نقتطين

غلطة سراي التركي نقطة

ريال مدريد الإسبانى نقطة

ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، KOORA ONLINE.