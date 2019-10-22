اونلاين | كول كورة NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KORA LIVE متعدد 7SRY كورة لايف الريال LIVE NOW

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في واحدة من مباريات دوري الأبطال اليوم، يلعب ريال مدريد وجالطة سراي كورة أونلاين، مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2019-2020، والتي تمثل أهمية كبيرة لريال مدريد، والذي يدخل هذه المباراة وهو يملك في رصيده نقطة واحدة فقط بعد مرور جولتين، حيث خسر في المباراة الأولى أمام نادي باريس سان جيرمان، وتعادل في المباراة الثانية أمام كلوب بروج.

وتعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي يلا شورت الجديد مباراة تحديد المصير بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي ربما يفقد مكانه ومنصبه في تدريب ريال مدريد في حالة تعثر النادي الملكي في مباراة الليلة بين ريال مدريد وجالطة سراي التركي YALLA SHOT الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي KORA STAR

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تبدأ مباراة ريال مدريد وجالطة سراي KOORA LIVE في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع بأن تنقل تلك المباراة بث مباشر وبدون تقطيع عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

يريد زيدان من خلال مباراة ريال مدريد وجالطة سراي koralive hd، أن يحقق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فشل الفريق في فعل ذلك خلال مباراته الأولى والثانية في البطولة سواء أمام باريس سان جيرمان أو كلوب بروج.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي YALLaSHot

ننقل لكم مباراة ريال مدريد وجالطة سراي كورة أونلاين الجديد عبر موقع الخليج 365 الرياضي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، وكان جدول بث القناة على شبكة الإنترنت، فإ، مباراة ريال مدريد وجالطة سراي KORA GOAL ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورتس HD2