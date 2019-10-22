اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس ronaldo بث مباشر LIVE رابط ماتش يوفنتوس ولوكوموتيف بدون تقطيع جودة متعددة NO

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يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري مع فريق لوكوموتيف موسكو الروسي والتي ستقام اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر على ملعب اليوفي ارينا في تورينو GOAL KOORA وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد فوزه في المباراة الماضية على حساب فريق بايرن ليفركوزن الألماني KOORA ONLINE، خاصة بعد تعثره في الجولة الأولى بالتعادل مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو COOL KOORA.

جول كورة ويحتل فريق يوفنتوس صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني ولكن بفارق الأهداف للفريق الإيطالي KOORA LIVE، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين خاصة بعد خسارة الفريق الروسي مباراته الماضية أمام فريق أتليتكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره، وكان قد حقق لوكوموتيف موسكو الفوز في المباراة الأولى على حساب بايرن ليفركوزن الألماني BEIN MATSH.

كورة لايف تابع المباراة كاملة بين فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق لوكوموتيف موسكو الروسي عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب بدون تقطيع وعلى بث الأسطورة ALOSTORA، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات JUVINTOS LOCOMOTIVE MOSCOW على قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.